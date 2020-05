Boechout verdeelt zaterdag stoffen mondmasker en filters aan alle inwoners ADA

27 mei 2020

16u31 0 Boechout De gemeente Boechout start zaterdag met de bedeling van stoffen mondmaskers en filters. De mondmaskers worden vrijdag door het gemeentepersoneel verpakt in enveloppen en zaterdag door vrijwilligers verdeeld. Elke Boechoutenaar mag een stoffen mondmasker en twee filters in de brievenbus verwachten.

In het weekend van 9 mei heeft de gemeente Boechout al aan elke inwoner boven de twaalf jaar twee chirurgische mondmaskers verdeeld. Nu zaterdag, 30 mei, zal ze elke inwoner ook een stoffen mondmasker en twee filters geven. De stoffen mondmaskers werden gemaakt door Ietstof, een naaiatelier uit Mortsel, en Vandeputte Safety Experts uit Boechout. In totaal gaat het om 5530 gezinnen.

“Opnieuw zullen vrijwilligers zaterdag op pad gaan om de mondmaskers te verdelen. Elke inwoner ouder dan twaalf jaar ontvangt dit weekend dus zijn mondmasker en filters”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “Met die mondmaskers bescherm je jou en anderen tegen het coronavirus. Zo hou je immers besmette vochtdeeltjes bij jezelf en wordt het virus niet verder verspreid.”

Button

De inwoners krijgen ook een button die ze kunnen opspelden om anderen duidelijk te maken dat de 1,5 meter afstand nog altijd belangrijk blijft. “Daarnaast willen we benadrukken dat de gemeente klaarstaat voor mensen die in deze periode sociale, financiële, psychische of andere problemen hebben. De dienst Welzijn bekijkt in alle vertrouwen wat ze kunnen doen.”

Omdat het correct gebruik van mondmaskers essentieel is, geeft de gemeente op haar website www.boechout.be/coronavirus ook uitleg over hoe je de chirurgische en stoffen mondmaskers juist gebruikt.