Boechout stemt motie tegen bouw van nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk Annelin Marien

10 juli 2020

12u13 0 Boechout De gemeenteraad van Boechout heeft een motie gestemd tegen de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven door ISVAG op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Via die motie vraagt ze aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om eerst een vergelijkend onderzoek te doen naar een alternatieve locatie, zoals de haven van Antwerpen.

De voorbije maanden was er al heel wat te doen over de nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk. Terwijl er in de stad Antwerpen voor- en tegenstanders zijn van de nieuwe installatie, verzet de gemeente Aartselaar zich al jaren tegen de bouw van de afvalverbrandingsoven van Isvag. Nu dient ook de gemeente Boechout een motie in.

Schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid Kris Swaegers: “De capaciteit van die oven zal met een uitbreiding tot 190.000 ton afval per jaar veel hoger liggen dan de huidige, wat in strijd is met de Vlaamse en lokale doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen. Om de oven rendabel te houden, zou er afval van verder weg naar Wilrijk gebracht worden met meer vuilniswagens, meer verplaatsingen én dus meer vervuiling op de weg tot gevolg. Bovendien is de bouw van een afvalverbrandingsoven in de buurt van woonwijken niet meer van deze tijd.”

Haven van Antwerpen

Een VITO-studie op verzoek van de stad Antwerpen gaf begin maart aan dat de Antwerpse haven een betere plek zou zijn dan Wilrijk. Een installatie zou daar een hogere energie-efficiëntie halen tot 100.000 ton, minder CO2 uitstoten en het afval goedkoper verwerken. De raad van bestuur van Isvag liet daarop twee experten naar de VITO-studie kijken. Hun conclusie: Wilrijk bleef de beste locatie.

Daar is de gemeenteraad van Boechout het niet mee eens: ze heeft daarom een motie gestemd die ze aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal bezorgen. Daarin stelt de gemeente dat ze de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk niet steunt. “Bovendien keurt ze geen nieuwe machtiging voor leningen voor de bouw goed, wanneer zou blijken dat de kosten voor de gemeente en dus de belastingbetalers te hoog worden, terwijl er goedkopere en duurzamere alternatieven zijn”, zegt Swaegers.

In de loop van 2022 moeten alle vennoten beslissen of ze het contract met ISVAG verlengen. “De gemeente vraagt - voor ze ingaat op een eventuele verlenging - om eerst een vergelijkend onderzoek te voeren naar verschillende beheersvormen, zoals een samenwerking met private partners die een uitbating van een installatie in de Antwerpse haven mogelijk maken. Zo kan de bouw van een nieuwe oven een mogelijkheid zijn om te zoeken naar duurzamere oplossingen voor onze afvalverwerking.”