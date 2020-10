Boechout (nog maar eens) uitgeroepen tot Fietsgemeente 2020 en krijgt prijs van 50.000 euro ADA

06 oktober 2020

17u19 2 Boechout Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond tot Fietsgemeente/Fietsstad 2020. Met die titel willen de minister en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de koplopers inzake lokaal fietsbeleid in de schijnwerpers zetten. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Eind vorig jaar konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. In totaal brachten meer dan 24.000 fietsers een online stem uit. De drie gemeenten of steden met de hoogste scores gingen vervolgens door naar de tweede ronde en werden in drie categorieën opgedeeld volgens het aantal inwoners: Genk, Kortrijk en Mechelen voor categorie 1 (meer dan 50.000 inwoners), Deinze, Koksijde en Lommel voor categorie 2 (tussen 20.000 en 50.000 inwoners), en Boechout, Ravels en Zutendaal voor categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners).

De negen genomineerden kregen een doorlichting door een gespecialiseerd studiebureau. Daarbij maakten experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten. De resultaten daarvan waren bepalend voor de aanduiding van de winnaars. Kortrijk, Deinze en Boechout kwamen als beste uit de bus en worden geprezen om hun doordacht en ambitieus fietsbeleid. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Goed beleid

Schepen voor Mobiliteit Rudi Goyvaerts is uiteraard heel blij met deze prijs. “Het is al de derde keer op vier edities tijd dat we deze prijs winnen, dat is heel straf en toont ook dat de mensen ons beleid weten te appreciëren. Je mag ook niet vergeten dat we in de categorie -20.000 inwoners zitten en dat dat de categorie is met de meeste concurrenten.” Met een score van 89 procent terwijl het gemiddelde op 45 ligt haalt Boechout een mooie prestatie binnen.

Wat er met die 50.000 euro gaat gebeuren, moet nog beslist worden. “Vorige keren investeerden we die in overdekte fietsenstallingen, nu moeten we dat nog eens bekijken. Maar het spreekt voor zich dat dat geld meer dan welkom is”, aldus een heel gelukkige schepen.