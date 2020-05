Boechout neemt extra maatregelen zodat heropening winkels veilig kan verlopen ADA

08 mei 2020

10u36 2 Boechout De gemeente Boechout heeft een aantal extra maatregelen genomen zodat de heropening van de winkels veilig en vlot kan verlopen. Voetpaden worden breder, eenrichtingsverkeer voor voetgangers wordt ingesteld en hartjes op de stoep zorgen ervoor dat er voldoende afstand gehouden wordt door wachtende klanten.

Maandag is het D-Day voor heel wat winkeluitbaters in Vlaanderen. Zij mogen dan opnieuw de deuren open nadat de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf. Wel gelden er enkele strikte regels. Zo mogen slechts een beperkt aantal mensen per keer de winkelruimte binnen.

De gemeente Boechout heeft daarnaast nog enkele extra maatregelen genomen. Zo worden de voetpaden in de Heuvelstraat verbreed met de parkeerstroken aan weerszijde van de straat. In de Heuvelstraat geldt dus vanaf maandag 11 mei een parkeerverbod. Dit tot een nader te bepalen datum, volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. “Alleen zo kunnen we voor de middenstand in veilige omstandigheden wachtrijen organiseren en een vrije doorgang van 1,5 meter voor de klanten garanderen”, klinkt het bij het bestuur.

Laden en lossen

Voor de handelaars in de Heuvelstraat is laden en lossen toegestaan voor 9 uur ’s morgens of na 18 uur ’s avonds. Dit mag dan op de in normale omstandigheden voorziene parkeerstrook. De leverancier of handelaar moet zelf instaan voor het verplaatsen en terug plaatsen van de nadar. De twee permanente laad- en loszones worden dus ook tijdelijk opgeheven. Laden en lossen in de Heuvelstraat, gedeelte tussen spoorweg en Molenlei, tussen 9.00 en 18.00 uur, is dus verboden. De politie zal hier controle op uitoefenen.

De voetpaden in de Jan Frans Willemsstraat worden georganiseerd met eenrichtingsverkeer voor voetgangers. Rechts aanhouden wordt daar verplicht. De gemeente brengt aan alle winkels op de voetpaden hartjes aan waar de klanten op 1,5 meter van elkaar kunnen wachten.

Fietsenstallingen en parkeren

Er worden bijkomende fietsenstallingen geplaatst in de Spoorweglei en Heuvelstraat. Het kleine fietsrek aan bakkerij Sint-Jozef wordt afgesloten.

Vanaf 11 mei geldt opnieuw overal de blauwe zone. De blauwe zone op de parking aan het gemeentehuis en de parking voor het voormalige OCMW-gebouw worden tijdelijk opgeheven zodat buurtbewoners en gebruikers van het openbaar vervoer ook daar kunnen langparkeren.