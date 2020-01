Boechout krijgt voor derde jaar op rij Sportersbelevenmeer-award ADA

21 januari 2020

15u55 0 Boechout Al voor de derde keer op rij heeft Boechout de Sportersbelevenmeer-award gewonnen. Elk jaar reikt Sport Vlaanderen die award uit aan de gemeenten die sport hoog op de agenda zetten.

Elk jaar daagt Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de sportersbelevenmeer-award. Het opzet voor de deelnemers is om minstens vijf van de zeven sportieve uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Het is de jury niet ontgaan dat Boechout niet alleen hoog inzet bij de maand van de sportclub, maar ook belevingsactiviteiten rond sporten in de natuur organiseert, daarnaast scholen stimuleert om sportieve initiatieven te organiseren en inwoners ook nog eens aanmoedigt om hun sportmomenten te delen op sociale media. Daarom mag Boechout zich een jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente noemen.

“We zijn uiteraard fier dat we de prijs al voor de derde keer op rij mogen ontvangen. In Boechout zetten we sportbeleving hoog op de agenda en dat wordt met deze award beloond. Ook in 2020 willen we op hetzelfde elan verdergaan, want Boechout beweegt volop”, vertelt Rudi Goyvaerts, schepen van Sport.

