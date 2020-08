Boechout knipt tijdelijk enkele straten om sluipverkeer tegen te gaan ADA

18 augustus 2020

18u24 0 Boechout Van 20 tot en met 31 augustus zal de ring rond Lier (R16) tussen de Antwerpsesteenweg en de Mechelsesteenweg afgesloten worden voor alle verkeer. De gemeente Boechout vreest voor extra sluipverkeer op lokale wegen en landbouwwegen. Daarom worden de Vinkenstraat, Langsweg en Lauwerijkstraat tijdelijk geknipt.

De ring rond Lier (R16) zal van 20 tot en met 31 augustus afgesloten worden voor alle verkeer tussen de Antwerpsesteenweg en de Mechelsesteenweg. Dit gebeurt in het kader van de fietsostrade Antwerpen-Lier. Onder de ring van Lier komt een 30 meter lange fietstunnel. Achter de tunnel komt een fietsbrug over de treinsporen richting de Zuid-Australiëlaan. De brug zal landen aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het station.

“Uiteraard zijn er omleidingen, maar toch vrezen we dat de werken in Lier ook voor hinder in Boechout zullen zorgen”, zegt Boechouts schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts. “We voorspellen vooral extra sluipverkeer op onze lokale wegen en landbouwwegen. Omdat deze wegen niet geschikt zijn voor veel doorgaand verkeer én omdat de veiligheid van onze zachte weggebruikers belangrijk is, voeren we enkele verkeersingrepen uit.”

Van 20 augustus tot en met 31 augustus worden de Vinkenstraat, de Langsweg en de Lauwerijkstraat in Boechout geknipt zodat er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk is. De Vinkenstraat wordt geknipt net achter de spooroverweg richting Lier, iets voorbij huisnummer 106. De Langsweg wordt geknipt ter hoogte van de spooroverweg richting Boechout om te voorkomen dat verkeer via de Mastenweg richting Boshoek rijdt. En de Lauwerijkstraat, komende van Lier (zijde Boshoek), wordt geknipt om te voorkomen dat het verkeer zo kan doorrijden naar de Boshoek.

“Verder plaatsen we extra snelheidsinformatieborden op wegen waar we alsnog sluipverkeer verwachten zoals de Boshoek, Lispersteenweg … Zo kunnen we bestuurders sensibiliseren en hen wijzen op de maximumsnelheid”, besluit Rudi Goyvaerts.

Meer over Antwerpen-Lier

Antwerpsesteenweg

Boechout

Boshoek

Langsweg

Lauwerijkstraat

Lier

Lispersteenweg