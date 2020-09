Boechout geplaagd door reeks inbraakpogingen Jasper van der Schoot

07 september 2020

10u55 2 Boechout Boechout is vannacht geteisterd door meerdere inbraakpogingen. Dat bevestigt de politiezone Minos. Met de hulp van getuigen en door de inzet van luchtondersteuning heeft de politie reeds een verdachte kunnen aanhouden.

Vanmorgen ontving de politie een melding van een mogelijke inbraakpoging bij winkel Tinteau in de Heuvelstraat in Boechout. Een patrouille arriveerde ter plaatse, maar de dader had reeds de benen genomen. De agenten konden vaststellen dat de dader had geprobeerd het slot van de winkel te forceren.

Tinteau bleek niet het enige slachtoffer in deze kwestie. De dader probeerde zich ook toegang te verschaffen tot een slagerij in de Heuvelstraat, een woning in de Molenlei en een pand in de Acacialaan. Bij een tweede gebouw in diezelfde Acacialaan geraakte hij effectief binnen, maar het is nog niet duidelijk of de inbreker buit heeft kunnen maken.

Aan de hand van een persoonsbeschrijving opgegeven door getuigen en de inzet van luchtondersteuning kon de dader al snel gevat worden in Hove. Volgens de politie is het aannemelijk dat deze persoon verantwoordelijk is voor alle gemelde inbraken. Of er wellicht meerdere verdachten actief waren is nog niet duidelijk.