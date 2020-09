Boechout gaat opnieuw van start met Sport Overdag ADA

04 september 2020

14u17 0 Boechout Het was even spannend voor de Boechoutse sporters die graag deelnemen aan Sport Overdag. De maatregelen rond het coronavirus leken roet in het eten te gooien. Maar de gemeente heeft nu toch goed nieuws. “Vanaf maandag 7 september is iedereen weer welkom voor allerlei sporten zoals Zumba Gold en Start To Run”, zegt schepen van Sport Rudi Goyvaerts. Het aanbod is zelfs uitgebreid met tweewekelijkse wandelingen.

“Niet iedereen vindt de tijd om ’s avonds te sporten of vindt het leuk om alleen aan sport te doen. Daarom organiseren we voor het vierde jaar op rij Sport Overdag in sportpark Sneppenbos. Volwassenen en senioren kunnen kiezen voor badminton, seniorengym, Start To Run of Zumba Gold”, legt schepen van Sport Rudi Goyvaerts uit. “Dit jaar breidt ons aanbod zelfs opnieuw uit. Tweewekelijks trekken we op pad voor een wandeling in groep van zo’n 2 tot 5 kilometer.”

Aanbod

Vanaf de week van 7 september kan je je conditie op peil houden met seniorengym, Start To Run en Zumba Gold. Omdat seniorengym vorig jaar erg populair was, komt er een extra les. Elke maandag en donderdag ben je welkom van 10.30 tot 11.30 uur. Start To Run gaat door op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 10.30 uur en Zumba Gold op dinsdag van 13 tot 14 uur.

Vanaf 16 september kan je ook badmintonnen op woensdag van 9 tot 10 uur en van 10 tot 11 uur. Tot slot gaat op vrijdag 18 september om 13.30 uur de eerste wandeling door. Daarna vinden de wandelingen steeds plaats op de eerste en de derde vrijdag van de maand.

Een overzicht van alle sporten vind je ook op www.boechout.be/vrije-tijd/sport/activiteiten/sport-overdag.