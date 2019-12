Boechout beloond met derde plaats door Vereniging voor Openbaar Groen ADA

24 december 2019

15u04 0 Boechout Tijdens een feestelijk evenement in Oudenaarde heeft de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) de beste gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet. IN de categorie Omgevingsgroen kaapte Boechout de derde plaats weg met de Groene Stap.

De VVOG organiseert de wedstrijd Groene Lente al sinds 1979 met de bedoeling het gemeentelijk openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten expliciet in de kijker te zetten. Alle Vlaamse gemeenten kunnen ieder jaar deelnemen. Dit jaar dienden 70 gemeenten een of meerdere projecten in.

In de categorie Omgevingsgroen behaalde de gemeente Boechout de derde plaats met de Groene Stap. Het moest Roeselare voor laten gaan die zowel de eerste als de tweede plaats in de wacht sleepte.

De VVOG prijst de heraanleg. “Ter hoogte van de openbare gebouwen, de bibliotheek en school, is er een goede balans tussen verhardingen en groenperken met een sierlijke plantenkeuze. De speelzone en het amfitheater zijn aantrekkelijke functies die in de groenzone zijn opgenomen. De volledige ruimte nodigt de toevallige passant of fietser uit om hier te verpozen”, staat te lezen in het juryverslag.

Sinds enkele jaren wordt ook een speciale prijs, de Openbaargroen-award, toegekend aan de beste groenrealisatie die tot stand gekomen is in samenwerking met een groenaannemer. Die prijs ging dit jaar naar Roeselare en groenaannemer Dewulf uit Ieper voor de aanleg van de groene parking Schiervelde te Roeselare.