Bloemenautomaat groot succes in Boechout: “Mensen komen op elk uur van de dag achter een boeketje, zelfs ‘s avonds laat” ADA

23 september 2020

17u36 1 Boechout Wie een boeketje bloemen nodig heeft kan sinds enkele weken terecht bij de bloemenautomaat van V-Flowers op de Mussenhovelaan 150 in Boechout. En blijkbaar doen heel wat mensen dat want eigenares Inge spreekt van een groot succes. “Zelfs ‘s avonds laat komen mensen nog voor een boeketje. Blijkbaar hebben mannen ook laat iets goed te maken”, lacht ze.

Wie langs de Mussenhovelaan rijdt in Boechout, zal het nieuwe bloemenautomaat ongetwijfeld al hebben opgemerkt. Inge van bloemenwinkel V-Flowers plaatse de kiosk al begin juni maar merkt nu dat heel wat mensen gemakkelijk de weg vinden naar een boektje uit de muur. Soms zelfs op heel vreemde tijdstippen. “Tot heel laat in de avond komen mensen voor een bloemetje naar het automaat. Kennelijk hebben sommige mannen ook laat iets goed te maken”, grapt ze.

Het idee voor een bloemenautomaat waar je elke dag verse boeketten kan vinden ontstond door de coronacrisis. “Al heel snel besloten wij de winkel te sluiten. Een beetje uit angst omdat we ook nog grootouders hebben. Om toch wat te kunnen verkopen opende we een kraampje zonder bediening. Mensen konden er een boeket kopen en wij vertrouwden er op dat mensen ook zouden betalen. Dat werkte heel goed en zo zijn we gaan kijken naar de kosten voor zo een automaat, wat toch net iets veiliger is”, vertelt Inge.

Zo een bloemenautomaat is op zich niet nieuw maar volgens Inge verschilt die van haar op vlak van grootte. “Wij kunnen boeketten tot 75 centimeter groot verkopen omdat de vakken erg groot zijn. Daarnaast kunnen mensen er ook een bestelling ophalen via een speciale code die ze van ons krijgen.” Dankzij het automaat kunnen Inge en haar man nu 7 dagen op 7 bloemen verkopen, voor welke gelegenheid dan ook. “De boeketten zijn altijd vers en omdat we ze zelf maken is elk boeket ook uniek en kan iedereen er zijn goesting vinden.”