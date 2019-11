Birgit ziet droom uitkomen met opening eigen schoonheidssalon: “Als kind al zot van zalfjes en crèmekes” ADA

04 november 2019

18u46 0 Boechout Het was een droom van toen ze een jong meisje was en die droom heeft Birgit Van Ranst nu verwezenlijkt. Ze opende haar eigen schoonheidssalon Salon Soigné in Boechout.

“Als kind was ik altijd al gefascineerd in verzorging, zalfjes en crèmekes”, vertelt Birgit Van Ranst (31). Nu ze haar diploma op zak heeft, kan ze de stap naar haar eigen schoonheidssalon ook echt zetten. “Ik ben gespecialiseerd in gelaatsverzorging, manicure en pedicure maar eigenlijk kunnen mensen voor heel wat zaken bij mij terecht.”

Momenteel is Birgit ook nog halftijds aan de slag als zorgleerkracht. “Op een gegeven moment in je leven ben je toch op zoek naar meer zekerheid. Als zorgleerkracht val je telkens in en dus vond ik het tijd om mijn droom na te jagen.”

Iedereen kan bij Birgit terecht op afspraak. Ook op zondag. “Via mijn Facebook en Instagram kan je me bereiken en dan maak ik met plezier tijd vrij voor mijn klanten”, lacht ze.

Salon Soigné in Boechout, De Lochtlaan 14 Boechout.