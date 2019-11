Bibliotheek binnenkort ook met babyafdeling: knisperboekjes, kartonboeken, en groeimeter ADA

25 november 2019

09u11 0 Boechout De gemeente Boechout lanceert een opvallend project: vanaf januari zal de bibliotheek een babyafdeling hebben met boekjes. Op die manier wil de gemeente inzetten op vroege geletterdheid. Onderzoek toont immers aan dat kinderen die heel jong in contact komen met boeken, het later makkelijker hebben op school

Wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “Als je kinderen heel vroeg laat kennismaken met boeken, gaat er een wereld van verbeelding en nieuwe woorden voor hen open. Daarom ontwikkelen de gemeente en de bibliotheek van Boechout, samen met lokale partners, een stimulerend leesbeleid dat focust op leesplezier voor de allerkleinsten.”

Baby’s van zes maanden ontvangen een babypakket met zachte knisperboekjes en een groeimeter. De groeimeter kan je aan de muur hangen om de groei van je kind op te volgen, maar hij geeft ook verschillende voorleesfases weer. Bij iedere fase kan je een QR-code scannen. Die brengt je naar een website met filmpjes die uitleggen hoe je boekjes en voorlezen samen met je kind kan ontdekken.

Wanneer het kind vijftien maanden is, krijgen ouders een uitnodiging om het tweede pakketje af te halen in de bibliotheek. Dit peuterpakket is een tas met twee kartonboeken: een aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje.

“De bibliotheek wil alle jonge kinderen, ook die van moeilijker bereikbare gezinnen, met boeken in contact brengen. Onderzoek toont immers aan dat kinderen die heel jong in contact komen met boeken, het later makkelijker hebben op school. Laat ons dus samen lezen stimuleren. Het is bovendien niet alleen leerrijk, maar ook gezellig”, zegt de burgemeester. De bibliotheek maakt op de jeugdafdeling een nieuwe babyhoek met een boekencollectie en meubilair op maat van de allerkleinsten.

De nieuwe babyafdeling opent vanaf januari 2020 in de Boechoutse bibliotheek aan het Jef Van Hoofplein.