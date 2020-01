Baby's krijgen eigen hoekje in bibliotheek Toon Verheijen

19 januari 2020

16u25 0 Boechout Mama’s en papa’s, grootouders, tantes en/of nonkels kunnen voortaan samen met hun kleine oogappel naar de babyhoek in de Boechoutse bib. Ze hebben daar voortaan hun eigen plaatsje.

De allerjongste inwoners van Boechout hebben sinds zondagg hun eigen plekje in de bib. In de nieuwe babyhoek kunnen ze kennismaken met knisperboekjes, badboekjes, voelboekjes en nog veel meer. Het meubilair is aangepast zodat baby’s en peuters zich er helemaal thuis voelen. “We hebben de investering gedaan omdat we het belangrijk vinden dat kinderen al vroeg kennismaken met boeken. D gezellige babyhoek ligt vol met boeken op maat van de allerkleinsten. Op die manier hopen we dat ook ouders met jonge kindjes hun weg naar de bib vinden”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen.

De nieuwe babyhoek is een onderdeel van Boekstart, een programma van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid. De gemeente betaalt de peuterpakketten en de inrichting van het babyhoekje.