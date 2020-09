Auto vliegt over de kop op de Provinciesteenweg: bestuurder zwaargewond Jasper van der Schoot

22 september 2020

15u44 1 Boechout Een oudere man is gekneld geraakt in zijn voertuig nadat zijn auto op de Provinciesteenweg over de kop vloog, vlak bij de Heuvelstraat. De chauffeur is door de brandweer bevrijd, maar zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer en politie kregen iets over half drie de melding dat een voertuig over de kop was gevlogen op de Provinciesteenweg ter hoogte van de Heuvelstraat. De auto reed richting Mortsel, maar is om onduidelijke redenen door de middenberm gereden. De bestuurder verloor de controle over de auto volledig en ging meermaals over de kop, waarna het wrak in de tuin van het plaatselijke verzorgingstehuis Broeders Alexianen terechtkwam.

De chauffeur, een oudere man, raakte gekneld en kon niet meer zelfstandig uit zijn voertuig klimmen. De brandweer kwam snel ter plaatse en slaagde erin om hem te bevrijden. Hij is wel met zware verwonderingen overgebracht naar het ziekenhuis.