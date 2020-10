Alternatieve jaarmarkt ‘Ceci n'est pas un jaarmarkt’ enorm succes: “Mensen laten voelen dat er ook nog leven is naast corona” David Acke

06 oktober 2020

16u53 1 Boechout Geen traditionele jaarmarkt in Boechout dit jaar. Spelbreker van dienst is uiteraard het coronavirus. Maar toch wilde chef-kok Wouter Keersmaekers van ‘De Schone van Boskoop’ die jaarmarkt niet zomaar laten passeren. Met ‘Ceci n’est pas un jaarmarkt’ schotelt hij de Boechoutenaar toch een alternatieve jaarmarkt voor met kaas- en garnaalkroketten en lekkere hamburgers. “Geweldig dat we met z’n allen opnieuw in alle veiligheid kunnen genieten.”

In 1992 serveerde chefkok Wouter Keersmaekers oesters en champagne voor de opening van zijn toenmalige brasserie De Schone van Boskoop. Vandaag is het restaurant een niveau hoger geschakeld en komen culinaire liefhebbers van overal voor de menu van Keersmaekers. Toch keert de chef elk jaar nog één dag terug naar waar het allemaal begon tijdens de jaarmarkt: het degelijke eten van zijn brasserie. Op de menukaart: garnaal- en kaaskroketten, de Bloody Boskoop gourmet burger, rijstpap en appeltaart.

Toch zag deze 28e editie er net iets anders uit door de coronacrisis en daarom ‘Ceci n’est pas un jaarmarkt’. “Normaal ontvangen we ongeveer 100 gasten, nu waren dat er maar 50. Maar dat maakt eigenlijk niks uit. Het belangrijkste is dat iedereen genoten heeft. Zowel onze gasten als wij”, vertelt Keersmaekers. “Iedereen kon weer even het gevoel hebben dat het normale leven terug is. Uiteraard hielden we rekening met de veiligheidsvoorschriften maar die verhinderde niet dat we er een geweldige dag van hebben kunnen maken voor jong en oud. Er kwamen zelfs bewoners van het rusthuis langs om hier gezellig te eten.”

Stress

Het restaurant moest tijdens de lockdown ook gedwongen dicht. Een aderlating voor Keersmaeckers maar gelukkig kon hij terugvallen op een goed draaiende take-away. Eens het restaurant opnieuw de deuren mocht openen, keerden ook de gasten terug. “De grootste impact was de oproep om niet naar Antwerpen te trekken. Op dat moment is alles ingestort. Ook de regel dat restaurants moeten sluiten om 23 uur was niet houdbaar. Ik heb niet gauw stress maar dat bezorgde me echt heel veel zenuwen.” Dat dit jaar een verloren jaar is, dat beseft de chef-kok maar al te goed. Toch wilt hij niet klagen. “Ik ben al heel tevreden dat we opnieuw mogen doen wat we graag doen. Dat het een verloren jaar is, dat is zo, maar je zal maar een starter zijn. Ik denk dat zij het veel moeilijker hebben dan wij.”