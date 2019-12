Aldi heeft vergunning beet voor uitbreiding (maar wel pas na rist toegevingen) ADA

04 december 2019

16u33 0 Boechout Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning verleend aan Aldi voor de bouw van een nieuwe winkel. “We hebben constructieve gesprekken gevoerd met de Aldi directie én met de buren. Daardoor werden veel verbeterpunten opgenomen in de plannen.”

Toen Aldi de plannen bekendmaakte om de winkel op de Hovesesteenweg uit te breiden, klonk er gemor bij de buurtbewoners. Oppositiepartij ‘t Dorp maakte toen ook bekend dat Gecoro een negatief advies verleende aan de gemeente omtrent die uitbreiding. Er moest een gulden middenweg gevonden worden.

“We hebben constructieve gesprekken gevoerd met de Aldi-directie en met de buren. Daardoor werden veel verbeterpunten opgenomen in de plannen. De zonnepanelen die eerst vooraan voorzien waren, komen nu achteraan. Vooraan komt een groendak. Er komen geluidsschermen rond de parking achteraan en een loskade binnen in het gebouw. Lokale kunstenaar François Blommaerts zal een serene achtergevel creëren, die op de begraafplaats zal uitgeven”, licht schepen van Omgeving Kris Swaegers toe.

De Gecoro adviseerde negatief wat betreft de schaalgrootte van de winkel, maar Aldi vindt het wenselijk om in dit nieuwe winkelgebouw de netto-handelsoppervlakte uit te breiden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van het moderne winkelconcept: meer comfort voor klanten en personeel, naast meer opslagruimte.

Andere argumenten van de Gecoro werden wel opgenomen in de stedenbouwkundige voorwaarden, zoals het beperken van laad- en losmomenten voor vrachtwagens, voldoende signalisatie aan de in- en uitritten, de noodzaak van een lichtstudie voor de parking, laadpunten voor elektrische voertuigen, het voorzien van een groenbuffer met 22 hoogstambomen… Het bouwproject zal ongeveer een jaar in beslag nemen.