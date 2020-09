Al 5.500 Boechoutbonnen uitgedeeld, donderdag laatste ophaaldag Sander Bral

15 september 2020

11u23 0 Boechout Het Boechoutse gemeentebestuur heeft 135.000 euro geïnvesteerd in Boechoutbonnen, die zowel de lokale handelaars als alle inwoners een financieel duwtje in de rug moet geven tijdens deze crisis. De gemeente deelde al 5.500 bonnen van tien euro uit. Donderdag volgt het laatste ophaalmoment.

Eind augustus maakte het Boechoutse gemeentebestuur bekend dat elke inwoner een Boechoutbon ter waarde van tien euro zou krijgen. Die bon kan besteed worden bij meer dan tachtig lokale handelaars en horecazaken. Wie wil, kan de bon ook wegschenken aan kwetsbare inwoners. “Afgelopen weekend verliep de eerste ophaaldag zeer vlot”, klinkt het in Boechout. “Het bestuur had veel medewerkers opgetrommeld om bonnen uit te delen en de mensen te begeleiden zodat niemand lang moest wachten.”

Het bestuur roept op om zeker gebruik te maken van de bon. Met 5.500 uitgedeelde Boechoutbonnen, is de helft nog niet uitgedeeld. Wie zelf niet kan langskomen donderdag op de tweede en laatste ophaaldag in sportpark Sneppenbos kan familie, vrienden of buren vragen de bon op te halen. Per gezin hoeft maar één iemand langs te komen met een identiteitskaart of kopie. Wie de bon graag wil wegschenken, hoeft die niet op te halen. Na een mailtje naar ikschenkeenbon@boechout.be zorgt de dienst Welzijn ervoor dat de bon(nen) bij de juiste personen terecht komen.