Afgelast festival Sfinks leent mobiele lavabo’s gratis uit aan scholen

14 mei 2020

10u34 2 Boechout Vrijdag starten de scholen opnieuw op. De gemeente Boechout gaat de Jan Frans Willemsschool, het Sint-Gabriëlcollege en de Dorpsschool in Vremde maximaal ondersteunen tot het einde van het schooljaar. Ook het afgelaste festival Sfinks doet ‘n duit in het zakje?

“De gemeente levert voor alle leerkrachten in de Boechoutse scholen gezichtsmaskers, chirurgische en stoffen mondmaskers”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor het onderwijsbeleid. “In totaal gaat het over 150 stoffen mondmaskers, 220 chirurgische mondmaskers en 140 gezichtsmaskers.”

Ook bij de opvang van de kinderen wil de gemeente ondersteuning bieden. “Het personeel van de buitenschoolse kinderopvang De Wigwam zal voor en na de lesuren de kinderen ter plaatse in de scholen opvangen. Ouders kunnen voor deze opvang reserveren via De Wigwam zelf, dus via I-school. En ook voor de opvang van kinderen tijdens de schooluren voorzien we personeel of jeugdmonitoren”, zegt T’Sijen.

Mobiele lavabo’s

Daarnaast werden er een aantal logistieke zaken in orde gebracht. Zo leverde de gemeentewerf nadars, brachten ze hartjes en pijlen aan op de speelplaatsen, werden er extra afgesloten vuilbakken geleverd om papieren handdoekjes in te deponeren en werden er mobiele lavabo’s geplaatst in de Jan Frans Willemsschool. “Met dank aan de organisatie van Sfinks. Zij leenden al hun mobiele lavabo’s gratis uit, zowel aan de Jan Frans Willemsschool als aan de Dorpsschool”, zegt Koen T’Sijen.

Ondertussen zijn ook de winkels opgestart en komen er terug meer kinderen naar de crèches. Els Augustinus, schepen van Middenstand en Kinderopvang, voorziet voor alle handelaars en voor elke crèche een pakket van 15 chirurgische mondmaskers. Ze kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis bij het secretariaat, elke weekdag tussen 9 en 12 uur.