Aanvankelijk bevreesd maar nu tevreden: Boechoutenaar smaakt nieuwe centrum na meer dan jaar werken ADA

22 juni 2019

18u38 2 Boechout De aankondiging dat er grootschalige werken zouden plaatsvinden aan het Jef Van Hoofplein en Sint-Bavoplein zorgde voor grote ongerustheid bij de Boechoutenaar. Maar vandaag zijn die werken achter de rug en wordt er gefeest. “We hebben al veel complimentjes gekregen”, zegt een gelukkige burgemeester Koen T’Sijen.

Groot feest in het centrum van Boechout nu de werken aan het Jef Van Hoofplein en Sint-Bavoplein afgerond zijn. Twee fases van telkens een half jaar hebben het centrum een totaal nieuw uitzicht gegeven: groener en veiliger. En voor de kinderen is er nu ook het Wiebelplein. “Wiebel is de mascotte van de speelwerking hier in Boechout. Hij is altijd van de partij en speelt met de kinderen”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen. “Het plein past perfect binnen het idee van vergroening en ontharding in de gemeente.”

Dat de Boechoutenaar tevreden is dat de werken achter de rug zijn, is duidelijk aan het vele volk dat mee kwam genieten van verschillende activiteiten. Zo was er een yogasessie, kon je er picknicken en zorgde Fanfare Los Zaperos voor een muzikale noot.

“Bij aanvang van de werken merkte je een zekere bezorgdheid bij de mensen. Men was onzeker voor wat komen zou. Maar vandaag merk je dat iedereen erg positief is en dat het een grote verbetering is. We krijgen veel complimentjes”, vertelt T’Sijen. Ook de fonteintjes waren een groot succes. “Verschillende scholen vroegen me al of die ook de komende dagen werken zodat ze met de leerlingen hier wat verkoeling kunnen zoeken”, lacht de burgemeester.