45.000 mondmaskers besteld voor 15.000 inwoners: burgemeester Borsbeek verwijt collega van Boechout van ‘hamstergedrag’ David Acke

27 april 2020

14u54 0 Boechout De gemeente Boechout heeft maar liefst 45.000 mondmaskers besteld om uit te delen aan de bevolking. En dat terwijl de gemeente maar 15.000 inwoners telt. “Op die manier hebben we een reserve om te leveren aan bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, leerkrachten en baliepersoneel.” Borsbeeks burgemeester Dis Van Berckelaer betreurt dit soort “hamstergedrag”.

De gemeente Boechout heeft 40.000 chirurgische mondmaskers aangekocht bij het Boechoutse bedrijf Vandeputte Safety. “Vandeputte is marktleider in persoonlijk beschermingsmateriaal en bovendien ondersteunen we zo de Boechoutse economie”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. Daarnaast bestelt de gemeente nog eens 5.000 stoffen mondmaskers bij het lokale naaiatelier ietStof dat geleid wordt door de Boechoutse Fadime Tezerdi. “Die mondmaskers worden gemaakt volgens de normen van ‘maakjemondmasker’, de site die ook gecontroleerd is door de virologen.”

Vorige week vrijdag kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat elke burger één gratis mondmasker krijgt. “Maar het was meteen duidelijk dat dat er voor de verdeling van de mondmaskers gerekend werd op de inzet van alle beleids- en bestuursniveaus en op burgerinitiatieven”, zegt T’Sijen.

Het kan niet de bedoeling zijn dat we in een situatie terechtkomen waarin we tegen elkaar gaan opbieden en zoveel mogelijk mondmaskers gaan inzamelen. Dis Van Berckelaer

Met 40.000 mondmaskers komt de gemeente ruimschoots toe. Boechout telt ongeveer 15.000 inwoners. Dubbel zoveel mondmaskers bestellen, is een bewuste keuze van de burgemeester. “Met de 40.000 chirurgische mondmaskers kunnen we elke Boechoutenaar in principe twee maskers geven en hebben we nog een stock om extra te leveren aan bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, tandartsen, leerkrachten, baliepersoneel enzovoort. De maskers zijn in principe voor eenmalig gebruik, maar mits ze juist worden gebruikt, kunnen ze meermaals gebruikt worden met telkens 72 uren tussen elk gebruik.”

Toiletpapier

Maar Borsbeeks burgemeester Dis Van Berckelaer betreurt dit “hamstergedrag” en verwijst naar de hamsteraars van toiletpapier in het begin van deze coronacrisis. “Het is de taak van de burgemeester om de bevolking te beschermen, laat dat duidelijk zijn, maar het kan niet de bedoeling zijn dat we in een situatie terechtkomen waarin we tegen elkaar gaan opbieden en zoveel mogelijk mondmaskers gaan inzamelen. Boechout telt nog geen 15.000 inwoners terwijl het bestuur 45.000 mondmaskers bestelde waarvan 40.000 chirurgische. Borsbeek had er 100.000 maar wij hebben besloten die bestelling te annuleren omdat wij vinden dat die beter gebruikt kunnen worden in de zorg.”

In Borsbeek zal men vooral beroep doen op burgerinitiatieven om de bevolking van mondmaskers te voorzien. “Zelf hebben we een strategische reserve aangelegd voor mensen die tot een risicogroep behoren”, besluit Van Berckelaer.