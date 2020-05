23 monumentale bomen in de Dreef met kap bedreigd omdat kerosinepijpleiding te dichtbij ligt ADA

11 mei 2020

15u43 0 Boechout 23 monumentale bomen in de dreef in Boechout worden mogelijk geveld. De bomen zijn gemarkeerd met een oranje stip. Reden van de kap is de pijpleiding die eronder ligt. Die zou te dicht bij de bomen liggen sinds de wetgeving omtrent de afstand veranderde na de gasramp in Gellingen in 2004.

Het kasteel van Boechout en de bijhorende dreef zijn één van de bekendste landschapsgezichten van de gemeente en bepaalt al decennialang mee het landschap van de gemeente. Maar nu wordt dat landschap bedreigd. 23 monumentale bomen werden gemarkeerd met een oranje stip en dreigen geveld te worden omdat een kerosinepijpleiding te dicht bij de bomen zou liggen.

Die pijpleiding lag lange tijd correct op twee meter afstand van de bomen maar die wetgeving is sinds de zware gasexplosie in Gellingen in 2004 verstrengd naar drie meter. Dat betekent dat de bomen nu bedreigd zijn. Het was de NATO die de eigenaars van de dreef verwittigden en zij zullen ook instaan voor het kappen van de bomen.

Al wil de gemeente er alles aan doen om de monumentale bomen én het uitzicht van de gemeente te bewaren. Het bestuur zal samenzitten met het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen, het Agentschap Natuur en Bos en de NATO om samen tot een oplossing te komen.