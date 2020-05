21-jarige man uit Mortsel aangehouden voor poging moord: “Slachtoffer (21) buiten levensgevaar” Sander Bral

19 mei 2020

11u51 14 BOECHOUT/MORTSEL Een 21-jarige man uit Mortsel is gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter voor poging tot moord. De jongeman werd maandagavond gearresteerd nadat hij - vermoedelijk - een Een 21-jarige man uit Mortsel is gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter voor poging tot moord. De jongeman werd maandagavond gearresteerd nadat hij - vermoedelijk - een 21-jarige man in Boechout neerstak met een mes . Het slachtoffer raakte kritiek gewond maar is intussen terug stabiel.

Twee jonge mannen van 21 jaar belden maandagavond rond half tien aan bij een woning aan de Smalleweg in Boechout. “Toen een 21-jarige man in de deuropening verscheen, werd hij meteen twee keer met een mes gestoken”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De verdachten vluchtten daarna weg. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd afgelopen nacht met spoed geopereerd in het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Zijn toestand blijft zeer ernstig, maar het onmiddellijke levensgevaar zou geweken zijn.”

Dezelfde avond konden twee jongemannen opgepakt worden aan de tramterminus door de lokale politiezone Minos. Het was niet meteen duidelijk of ze in aanmerking kwamen voor de steekpartij maar de onderzoeksrechter besliste om één van hen, een 21-jarige man uit Mortsel, voor te leiden dinsdag. De verdachte blijft voorlopig aangehouden en moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Het onderzoek wordt verder gezet door de recherche van de lokale politie.

In het appartementsgebouw waar de steekpartij plaatsvond, zou regelmatig ruzie zijn. Enkele dagen geleden was er nog een hoogoplopend conflict dat tot ver in de straat te horen was.