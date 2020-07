10 procent kinderen leeft in kansarmoede: gemeente neemt extra maatregelen om armoedecijfer terug te dringen ADA

02 juli 2020

14u56 0 Boechout Uit een recent rapport van Kind en Gezin blijkt dat tien procent van de kinderen in Boechout in 2019 in kansarmoede wordt geboren. “Toch onderneemt de gemeente al heel wat acties om de kansarmoedecijfers te doen dalen en zal ze dat ook in de nabije toekomst doen, onder meer in het kader van het relanceplan”, stelt schepen Els Augustinus.

Kind en Gezin berekent jaarlijks de kansarmoede-index op basis van zes criteria: maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. “Wanneer de leefomstandigheden van een gezin zich bij drie of meer van die criteria op of onder de ondergrens bevinden, leeft het gezin volgens de index in kansarmoede”, zegt schepen van Welzijn en Jeugd, Els Augustinus. “De stijgende tendens is er over heel Vlaanderen. De cijfers zijn een momentopname en onder meer gevoelig voor verhuisbewegingen en de instroom van inwijkelingen.”

Naast de bestaande acties heeft de gemeente Boechout net haar relanceplan klaar met initiatieven om specifieke doelgroepen, die omwille van de coronacrisis extra kwetsbaar zijn geworden, te ondersteunen. Els Augustinus: “Een subsidie van de federale overheid gaat naar kwetsbare inwoners die een deel van hun inkomen verloren en niet langer het hoofd kunnen bieden aan dagelijkse of medische kosten, de middelen van de Vlaamse overheid worden verdeeld over een aantal kansarmoedeprojecten en inwoners kunnen hun lokale aankoopbonnen van 10 euro via de dienst Welzijn aan kwetsbare gezinnen schenken. Tot slot zal het OCMW van de federale overheid een bedrag ontvangen om energiearmoede bij kwetsbare gezinnen aan te pakken.”

Waar nodig, zal de gemeente haar bestaande instrumenten en maatregelen nog aanpassen om zo de strijd tegen kansarmoede te verbeteren. “Want elk kind in armoede is er uiteraard één te veel.”