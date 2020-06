1.000 kilometer fietsen in 3 dagen, dat is 100 keer voorbij hetzelfde huis passeren David Acke

02 juni 2020

17u16 4 Boechout Wie afgelopen weekend in de buurt van de Boshoek was in Boechout, heeft Geert Van Hoof misschien wel zien passeren op zijn fiets. Een heel weekend haspelde hij tochtjes van tien kilometer af om maandagavond uiteindelijk op een totaal van 1.000 kilometer af te klokken.

“Mijn fietstochtje zit er op”, lacht Geert Van Hoof (32) uit Boechout de dag na zijn ‘fietstochtje’. Zaterdagochtend begon hij aan zijn rondje van tien kilometer door de Boshoek, het landelijke deel van Boechout. Alleen fietste hij niet één rondje maar 100 rondjes, goed dus voor zo een 1.000 kilometer verspreid over drie dagen. “Waarom? Mijn vrienden dachten dat dat wel iets voor mij zou zijn.”

Vrienden

Geert Van Hoof is een fervent fietser. Met zijn wielerclub De Knallende Katjes heeft hij al enkele mooie en lange ritten op zijn palmares maar wat hij afgelopen weekend realiseerde, is toch van een net iets andere orde. Zaterdagochtend begon hij aan zijn huzarenstukje dat hij slecht een kleine week op voorhand had bekokstoofd. Hoewel. Het waren zijn vrienden die Geert uitdaagden om 1.000 kilometer te fietsen.

“Op 17 mei zou normaal gezien een groot evenement hebben plaatsgevonden om geld in te zamelen voor een vzw van een lid van onze wielerclub. Maar door de coronacrisis kon dat natuurlijk niet doorgaan. Om toch wat geld in te zamelen zochten we naar een uitdaging. Enkele vrienden suggereerden dat 1.000 kilometer fietsen wel iets voor mij zou zijn en dus hebben we dat maar gedaan”, vertelt Geert.

333 kilometer per dag

Al was dat helemaal niet zo eenvoudig als hij nu laat uitschijnen. “De start van de tweede dag was enorm zwaar. Ik had me voorgenomen om elke dag 333 kilometer te fietsen en die tweede dag had ik veel last van mijn polsen. Ook mentaal had ik het zwaar omdat ik niet wist of ik die 1.000 kilometer wel zou halen. De derde dag wist ik eigenlijk dat het in orde zou komen en de laatste rondjes heb ik ook heel wat steun gekregen van vrienden en familie die mee fietsten.”

Omdat Geert ook altijd hetzelfde rondje fietste, besloot hij de tweede dag om de toer in de andere richting te fietsen. “Een aantal bochten kwamen beter uit en ook was het veiliger omdat ik zo meer voorrang had. Maar vooral was er dat stuk vals plat dat nu in mijn voordeel speelde. Dat heeft me een enorme boost gegeven”, lacht hij.

Om 23.30 uur maandagavond bereikt Geert dan de finish van zijn heel bijzondere fietstocht. Een rit om nooit meer te vergeten en om ooit misschien wel nog eens te herhalen maar nog niet meteen. “Misschien dat ik volgend jaar wel deelneem aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Dat inschrijvingsgeld is vrij hoog en ik wist eigenlijk niet of ik dat zou aankunnen. Dit was een mooie test en volgend jaar wil ik me dus zeker voor dat goede doel inzetten.”