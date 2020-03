“Tramlijn 7 moét blijven”: gemeenteraad keurt motie unaniem goed over behoud en uitbreiding van openbaar vervoer in zuidrand ADA

09 maart 2020

09u38 0 Boechout Alle politieke fracties sluiten zich aan bij de visie van het college van burgemeester en schepenen over de plannota ‘Routeplan 2030’. Dat is een mobiliteitsplan voor de toekomst van de mobiliteit in de regio Antwerpen. De bekommernissen gaan vooral over basismobiliteit in de gemeente. Zo moet Vremde absoluut met openbaar vervoer bereikbaar blijven, pleit men voor het behoud van tramlijn 7 en voor een capaciteitsverhoging van de P&R Capenberg.

Op 27 november vorig jaar gaf het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring aan twee ontwerpnota’s rond de plannota Routeplan 2030. Het college wees evenwel het betalend maken van de P&R Capenberg van de hand. Daarnaast heeft het college ernstige bedenkingen bij de nieuwe plannen die door vervoersmaatschappij De Lijn werden geformuleerd op 28 januari 2020. De gemeenteraad sloot zich unaniem aan bij de vragen en bedenkingen van het college van burgemeester en schepenen.

Verbinding naar Vremde

Naast de algemene oproep om niet te besparen, maar te investeren in degelijk openbaar vervoer, werden ook andere standpunten besproken. Zo wil de gemeenteraad de verbinding van Boechout naar deelgemeente Vremde behouden. “Het jongerentehuis Don Bosco, het sportpark Sneppenbos, de nieuwe woonontwikkeling aan de Groenstraat en de dorpskern van Vremde moeten absoluut bereikbaar blijven. Indien lijn 51 niet behouden blijft, is het noodzakelijk om lijn 90 van Lier - P&R Capenberg uit te breiden tot Vremde”, klinkt het. Maar ook het dorpscentrum van Boechout heeft volgens de gemeenteraad lijn 51 of een alternatief nodig om het centrum van Boechout te bedienen. Zo blijven de woonzorgcentra, de bibliotheek, de middenstand en horeca, de kerk, de culturele infrastructuur en drie basisscholen vlot bereikbaar.

Boechout pleit resoluut voor het behoud van tramlijn 7. Liefst wordt de lijn zelfs doorgetrokken naar Kontich. “Dit is een must voor de mobiliteit in de dichtbevolkte zuidrand. Anders zal de druk op de P&R Capenberg nog meer toenemen en tram 15 geconfronteerd worden met capaciteitsproblemen om alle reizigers comfortabel te vervoeren.” De gemeenteraad wenst de capaciteit van P&R Capenberg te verhogen. Parkeren op de P&R moet gratis blijven. De raad vraagt om alsnog te overwegen om tramlijn 15 in de toekomst door te trekken tot in Lier of minstens tot aan de Stoofstraat, op de grens met Lier. Tot slot moet er worden ingezet op de uitwerking van een ernstig beleidsprogramma inzake deelmobiliteit en taxicheques, vindt de gemeente.