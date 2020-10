’t Dorp en CAW Antwerpen starten vergroeningsproject

voor opvanghuis in de Heuvelstraat David Acke

01 oktober 2020

14u46 0 Boechout Burgerbeweging ‘t Dorp en het Ohana, het centrum dat deel uitmaakt van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Antwerpen, slaan de handen in elkaar om van de grindwoestuin voor het gebouw een groene oase te maken. “Als die lockdown ons één ding geleerd heeft dan is het wel dat voldoende open ruimte en omringd zijn door groen van levensbelang is voor alle kinderen.”

Het appartementsgebouw aan het eind van de Heuvelstraat met kleurige vlekken tegen de gevel is een gebouw dat elke Boechoutenaar wel al eens gezien heeft maar slechts weinigen weten wat er zich achter die gevel afspeelt. “Dat klopt” zegt Bieke Maes, teamverantwoordelijke van Ohana. Zo heet het centrum dat deel uitmaakt van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Antwerpen. “Wij zijn een vzw die moeders met kinderen opvangt die op de een of andere manier in een noodsituatie zijn beland. Dat kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld familiaal geweld of armoede. Vandaar dat ze ons vroeger wel eens het ‘vluchthuis’ noemden.”

Kiezen en beton

Radiomaker Sven Speybrouck woont om de hoek en passeert er elke dag. “Vooral tijdens de lockdown ben ik zoals zoveel mensen vaak gaan wandelen” vertelt hij. “Telkens als ik hier passeerde viel het mij op dat er kinderen zaten te spelen, maar dat die niet veel meer konden doen dan op een muurtje zitten of op de trap. Het gebouw is omgeven door een zee van kiezel en beton. Dat is echt heel jammer. Dus dacht ik: als we nu eens met ’t Dorp, de burgerbeweging waarin ik actief ben, voorstellen om daar samen iets aan te doen. Als we nu eens die hele parking ontharden en al die kiezel vervangen door bomen en planten en een speeltuig hier en daar. Als die lockdown ons één ding geleerd heeft dan is het wel dat voldoende open ruimte en omringd zijn door groen van levensbelang is voor alle kinderen.”

Bij ’t Dorp en ook bij het CAW was men meteen enthousiast. “De omgeving van ons gebouw aanpakken was iets waar we al jaren van droomden” vertelt Bieke Maes. “Maar het kwam er maar niet van. Geen tijd en geen middelen. En dan stapt er plots iemand op je af die zegt: wat denk je, zullen we het samen doen? Dat is echt heel fijn.”

Buurtbewoners

Ook de buurtbewoners kunnen meedoen. Dat is nu al het geval. In de volledig verharde voortuin staat een plantenbak die jarenlang braak lag tot een van de buren spontaan het initiatief nam om daar een klein bloemen- en groententuintje in aan te leggen. Aanplanten gebeurde samen met de moeders en kinderen die er wonen, voor het onderhoud staan een aantal buurtbewoners garant. Dat is een groot succes. Die buurtmoestuin moet zeker ook een plek krijgen in het nieuwe project van het CAW en ‘t Dorp.

Wie zin heeft om mee te doen, mag altijd mailen naar info@tdorpboechoutvremde.be.