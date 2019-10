Zwaar ongeval met drie auto’s in Kaulille MMM/RTZ

08 oktober 2019

11u19 2 Bocholt Aan de Kaulillerweg in Bocholt is vanmorgen een zwaar verkeersongeval gebeurd met met drie wagens.

De brandweer moest ter plaatse komen om minstens één van de inzittenden te bevrijden. Eén persoon is er ernstig aan toe en verkeert in levensgevaar. Later meer.