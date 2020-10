Zestiger komt om het leven bij brand Birger Vandael

10 oktober 2020

14u30 4 Bocholt In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een woningbrand in Kaulille bij Bocholt. Daarbij is een 62-jarige bewoner om het leven gekomen. Ook het gebouw van zijn buren werd getroffen. Het gezin van vijf raakte daar gelukkig wel tijdig buiten. Omdat hun woning onbewoonbaar is, worden ze door de hulpvaardige buren opgevangen.

Het ging om een accidentele brand, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. Het vuur brak rond 2.30 uur uit in een woning in de Fabrieksstraat in Kaulille (Bocholt). Bij aankomst van de brandweerkorpsen van Bree en Pelt sloegen de vlammen al naar buiten. “Tot grote spijt overleed de inwoner. We betuigen onze deelneming aan de familie. De woning vlak ernaast werd ook getroffen, want de vlammen sloegen naar het pand over. De diensten van de gemeente doen al het nodige om het gezin een onderdak te verschaffen”, laat burgemeester Stijn Van Baelen (Via) van Bocholt weten.