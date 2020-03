Wie dropte mysterieus beeldje in zinkput van Dirk Verhees? Birger Vandael

12 maart 2020

Dirk Verhees (41) uit Achel is op zoek naar de eigenaar van een mysterieus beeldje dat werd gedumpt in zijn zinkput. Bij graafwerken aan de Lillerbaan in Kaulille (Bocholt) - waar Dirk een huis renoveert - kwam dit figuurtje aan de oppervlakte. Na de nodige schoonmaakwerken bleek het om een beeldje van een dame met een strijkinstrument te gaan. “Vooral het verhaal achter het beeldje interesseert mij. Onderaan staan de initialen LM, die als enige aanknopingspunt gelden”, legt Dirk uit.

Wie meer info heeft over de afkomst van het beeld, kan contact opnemen met Dirk via 0471/335815.