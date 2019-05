Wannes uit The Voice gehuldigd op gemeentehuis BVDH

31 mei 2019

16u52 0

De gemeente Bocholt heeft Wannes Lacroix gehuldigd voor zijn knappe zangprestaties in The Voice. Hij was in het gezelschap van enkele familieleden en liet zich uitgebreid feliciteren. De lokale politiek bedankte hem voor de spannende finale en liet verstaan nog veel van hem te willen horen. De zestienjarige Wannes verloor uiteindelijk in de finale van gouwgenoot Ibe, die inmiddels zijn eerste single al uitbracht. De Bocholtenaar liet al verstaan volgend jaar te willen meedoen aan Eurosong. Het lijkt duidelijk dat hij nog van zich laat horen.