Vrouw verdenkt man van ontrouw, steekt hem neer en krijgt 18 maanden cel: “Maar onze relatie is nu beter dan ooit”



VCT

21 oktober 2019

12u04 1 Bocholt Een 37-jarige vrouw uit Bocholt is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een boete van achthonderd euro, beiden met uitstel, omdat ze haar man in september 2018 heeft neergestoken. De vrouw had in de gsm van haar man berichten gevonden die wezen op overspel. “Als ik gedronken heb, word ik een ander mens. Ik heb er veel spijt van,” bekende V. voor de strafrechter in Tongeren. Twee weken na de messteek pikte het koppel hun relatie terug op. “Die is nu beter dan ooit.”

Op 30 september 2018 trok de politie naar een café in Bocholt, waar slachtoffer W. hen vertelde dat zijn partner hem in hun woning had neergestoken met een mes. De wetsarts stelde een steekwonde vast van vijf centimeter diep, die het longmembraan had doorboord en een klaplong had veroorzaakt. “Een potentieel levensbedreigende verwonding,” noemde de aanklager het letsel.

Een hevige discussie met zijn partner V. was uit de hand gelopen, legde W. uit aan de agenten. Tijdens een pingpongwedstrijd vroeger op de avond had V. mails gelezen op de telefoon van haar man en die wezen volgens haar op ontrouw. Thuis had ze haar partner bij de haren getrokken en met de vuisten op het achterhoofd en de rug geslagen. Daarna was ze hem te lijf gegaan met een keukenmes.

Veel alcohol

De politie repte zich naar de woning van het koppel, waar V. op de zetel lag. Ze weigerde haar handen te laten zien, waarna de politie haar arresteerde. Maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De vrouw sloeg en stampte wild om zich heen. Ook in de cel klopte de vrouw langdurig op de celdeur en riep ze allerlei verwensingen naar de agenten.

Ik was er zeker van dat hij mij aan het bedriegen was. Een zware discussie is uit de hand gelopen Beklaagde V.

V. zelf weet niet meer wat er die dag gebeurd is, wel wat de aanleiding was. “Ik was er zeker van dat hij mij aan het bedriegen was nadat ik die berichten in zijn gsm had gelezen. Ik ben daarna op café veel beginnen drinken en toen we thuis kwamen, is een zware discussie uit de hand gelopen.” V. nam een keukenmes. Om zichzelf te verwonden, beweerde ze. Haar partner moet geraakt zijn toen hij het mes van haar wilde afnemen.

Geen onweerstaanbare dwang

De strafrechter oordeelde dat de verklaring van slachtoffer W. klopte en dat zijn partner hem met het mes had neergestoken toen hij dat van haar wilde afpakken. Van onweerstaanbare dwang, zoals de advocaat van V. had gepleit, is echter geen sprake. De vrouw, die een blanco strafblad had, heeft volgens de rechtbank wel nood aan therapie. Daarom werden zowel de celstraf als de boete met uitstel opgelegd onder voorwaarden. “De bedoeling is de beklaagde ertoe aan te zetten een andere wending te geven aan haar leven en haar problemen aan te pakken.”

Hun relatie is nu beter dan ooit. Ze beseft dat het beter is dingen te bespreken De advocaat van V.

Toch nog samen

De advocaat van beklaagde V. benadrukte dat de vrouw nooit de intentie had haar partner te verwonden. Enkele weken na de feiten besloten de twee hun relatie verder te zetten. “En die is nu beter dan ooit. Zij beseft dat het beter is dingen te bespreken als er strubbelingen zijn. Ook de drang naar alcohol is er niet meer.”

De partner van V. kwam mee naar de strafrechtbank, maar stelde zich geen burgerlijke partij. Hij was een maand werkonbekwaam door de messteek.