Vrouw (43) uit Nederland sterft

na zware klap tussen twee voertuigen in Bocholt MMM

11 mei 2020

10u16 1 Bocholt In Bocholt aan de Hamonterweg is maandagmorgen rond 6.45 uur een 43-jarige vrouw uit Nederland verongelukt.

De vrouw stak het kruispunt met de Sportlaan over met haar wagen en werd daarbij gegrepen in de flank. Brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de vrouw wat later stierf aan haar verwondingen.

De brandweerpost Bree van de hulpverleningszone Noord-Limburg kwam ter plaatse om de automobiliste uit het wrak te bevrijden. De bevrijding nam zo’n veertig minuten in beslag, maar uiteindelijk bezweek de vrouw aan haar verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen, een 49-jarige man uit Bocholt, liep ook letsels op. De politie van de zone CARMA deed de nodige vaststellingen en sloot de omgeving af.

Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval om de juiste omstandigheden te onderzoeken. Het bewuste kruispunt vormt een zwart punt waarvoor de gemeente vragende partij was voor een herinrichting. Daarover vonden al overlegmomenten plaats met het Agentschap Wegen en Verkeer.