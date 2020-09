Voetbalpret leidt Dean Boiten naar Bocholt VV Luc Dujourie

30 september 2020

08u18 0 Bocholt Doelpunten, een vaste stek in de basis, de ouderwets gemoedelijke sfeer van de Damburg…het gaat Dean Boiten (24) voor de wind bij Bocholt VV. De spits was met zijn twee goals de gevierde man na de zege tegen Halle-Ingooigem en lijkt dit keer op weg naar een langdurig verblijf in noord-Limburg.

“Ik ben een gevoelsmens. Het klikt of niet en als dat niet het geval is stopt voor mij het verhaal. Al begrijp ik dat iemand die al langs zo veel clubs is langs geweest wel eens een lastigaard wordt genoemd. Wees gerust, dat is niet het geval.” Zuid-Limburger Dean Boiten belandde in het tussenseizoen bij de club waar hij eerder al eens was langs geweest. Onder meer, want zijn zwervend voetbalbestaan leidde de spits al richting STVV, Geel, Dessel, Patro, SpoMo, Hasselt, Hades en dus thans voor de tweede keer bij Bocholt VV. “Zie het zo, ik functioneer alleen als ik me ergens goed voel. Niet dat ik een kwaad woord zeg over die clubs -ook Spouwen was afgelopen jaar een heel prettig verhaal- maar ik wil dat een trainer in me gelooft. Als men dan ik mij een speler ziet die ik niet ben kan het nooit goed komen. Neem nu in Bocholt waar jongens als Bertjens en Regales totaal verschillende types zijn dan mij en we dus wel degelijk complementair zijn.”

Vertel eens, die nipte zege tegen Halle-Ingooigem was ‘van moeten’?

“Niet echt, maar ik begrijp je vraag. Ik zat ook wat in de maag met die mindere prestatie op speeldag één. Ook ik was in Tongeren niet op mijn best en wilde één en ander recht zetten. Onze coach had vooraf al gewaarschuwd dat Halle-I een sterke ploeg zou zijn, een outsider in deze reeks. Dat bleek ook het geval te zijn. We scoorden echter drie keer op het juiste moment en pakten de zege. Moet natuurlijk ook als je die huizenhoge thuisreputatie van Bocholt in stand wil houden.”

Hoe zwaar weegt de druk bij een ambitieuze club als Bocholt? Zeker na de pijnlijke afloop van het vorige seizoen?

“Niet aan te doen, al had ik het gevoel dat Bocholt nog lang niet was uitgeteld in de titelrace. Dat virus besliste er echter anders over. Ik zat op dat moment bij Spouwen-Mopertingen, wat mij betreft een hele leuke club. Minder plezant was echter die voortdurende strijd tegen de degradatie. Ik denk dat ik met negen goals mijn best heb gedaan, maar ik keek uit naar een ploeg waar je naar boven mag kijken. Op een dag had ik Bocholt-manager Rony Vangompel aan de lijn en het leek alsof ik weer thuis kwam. Borgloon is niet bij de deur maar ik stap met plezier in mijn auto. De ambities? De traditioneel moeilijke vraag maar we moeten voor het hoogst haalbare gaan. Er moet niets maar wie weet wat er mogelijk is als onze trein goed is vertrokken…?”