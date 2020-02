Vijftiger krijgt 18 maanden cel voor verspreiden van kinderporno na hartoperatie: “ik was gewoon nieuwsgierig” VCT

24 februari 2020

16u24 0 Bocholt Een 54-jarige Nederlander uit Bocholt is veroordeeld tot 18 maanden cel, gedeeltelijk met uitstel, omdat hij een ‘enorme hoeveelheid’ foto’s en filmpjes met kinderpornografisch materiaal op zijn computer bewaarde en verder verspreidde. Dat gebeurde nadat hij na een hartoperatie thuis veel achter zijn computer zat. “Ik ben nieuwsgierig geweest en zat in een bubbel. Nu schaam ik mij, ” gaf de vijftiger toe.

Twee jaar geleden liep het volgens A.V. (54) fout toen hij na een hartoperatie voortdurend thuis zat en zijn dagen al surfend op het internet doorbracht. Via chatgroepen wisselde hij kinderpornografisch materiaal uit. “Ik ben er zo mee in contact gekomen. Ik besef dat ik fout was want door mijn toedoen houd ik dat allemaal in stand en worden de kinderen die erbij betrokken zijn niet geholpen.”

Meer dan 1000 foto’s

Tussen november 2016 en november 2017 verzamelde A.V. volgens de aanklager een ‘enorme hoeveelheid’ kinderpornografisch materiaal, met ‘extreem seksuele perversies’. Op 8 november 2017 werden tijdens een huiszoeking 258 foto’s en 17 films op zijn computer ontdekt. Op een externe harde schijf stonden nog eens 1000 foto’s. “Het was zeer expliciet kinderpornografisch materiaal waarin kinderen tussen de 3 en 14 jaar betrokken waren. De beelden werden door beklaagde ook verder verspreid.” Het gevolg van een ongezonde nieuwsgierigheid, anders kon A.V. het zelf niet noemen.

Begeleiding nodig

Door zijn activiteiten in publieke chatrooms kwam de vijftiger in het vizier van de Federale Gerechtelijke Politie. “Ik vind het zeer alarmerend dat beklaagde nog geen behandeling is opgestart want dit is absoluut noodzakelijk om herval te voorkomen”, benadrukte de aanklager, die een celstraf van 18 maanden vorderde. De strafrechter legde die celstraf ook op, gedeeltelijk met uitstel onder voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de vijftiger zich laat behandelen.

A.V. werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. “Hij is enorm onder de indruk geweest van het onderzoek. Hij is nu een andere man en er is geen sprake meer van een afwijkende seksuele beleving,” benadrukte zijn advocaat. “Ik heb er spijt van,” klonk het bij A.V. zelf. “Ik snap ook niet waarom ik dit gedaan heb. Ik ben nooit aangetrokken geweest tot kinderen.”

De computer, laptop en harde schijf van A.V. die in beslag werden genomen tijdens de huiszoeking werden verbeurd verklaard.