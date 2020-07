Vier Noord-Limburgse gemeenten maken samen met Nederlanders Warmbeek-Tongelreep klaar voor de toekomst Birger Vandael

16 juli 2020

15u25 0 Bocholt De gemeenten Bocholt, Peer, Pelt en Hamont-Achel gaan samen met negen andere partijen samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep voor de toekomst weerbaarder en veerkrachtiger tegen klimaatverandering te maken. Vandaag werd door de dertien partijen een intentieverklaring ondertekend. Door het gehele beekdal als één systeem te beschouwen, zal de klimaatbestendigheid, natuurontwikkeling en beleefbaarheid verbeterd worden.

De intentieverklaring is naast de vier Limburgse gemeenten ook getekend door provincie Noord-Brabant (NL), provincie Limburg (BE), de Vlaamse Milieumaatschappij, waterschap De Dommel, watering De Vreenebeek, natuurgrenspark De Groote Heide en gemeentes Eindhoven, Valkenswaard en Waalre.

De Warmbeek ontspringt in Peer, verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is één van de belangrijke waterlopen in de omgeving van natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

Groot belang

De huidige ontwikkelingen op vlak van klimaat vragen om een toekomstgerichte aanpak. Het opvangen en afvoeren van water in landelijk en stedelijk gebied in de zeer natte periodes is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld voor het agrarische landschap in de omgeving van het beekdal. Deze opgaven stellen andere eisen aan de omgeving en het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep speelt hierin een grote rol. Door samen te werken kan men de projecten beter op elkaar afstemmen en verbindingen zoeken