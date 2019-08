Vermoedelijk drugslab bij gezin met twee kinderen BVDH

03 augustus 2019

20u35 0

In een woning in het Bocholtse Kreyel werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk een drugslab opgerold. In de woning verbleef een gezin met twee jonge kinderen. De eerste vaststellingen werden gedaan door politie CARMA, daarna namen de speurders het over. De politie kwam eerder bij toeval uit bij de woning, nadat er - niet voor het eerst - meldingen waren van huishoudelijk geweld. Bij de doorzoeking stootte de politie op allerlei vaten en jerrycans met bepaalde chemische stoffen. Uiteindelijk werd duidelijk dat er een drugslab was ondergebracht. De civiele bescherming ruimde het boeltje op.