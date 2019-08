Twintiger gewond bij ongeval BVDH

11 augustus 2019

In de nacht van zaterdag is er omstreeks 4.30 uur een verkeersongeval geweest in Bocholt. In de Zagerijstraat botste een auto tegen een verlichtingspaal. De wagen ging overkop en kwam in de voortuin van een woning terecht. De bestuurster, een 22-jarige vrouw uit Bocholt, geraakte hierbij gewond.