The Voice-finalist Wannes Lacroix (16) droomt al verder: “Wil graag aan Eurosong deelnemen” Birger Vandael

23 mei 2019

20u21 0 Bocholt Vrijdagavond wordt duidelijk wie zich The Voice van Vlaanderen 2019 mag noemen. Met Bocholtenaar Wannes (16) en Genkenaar Ibe (17) zijn er zelfs twee Limburgers bij de vier finalisten. Vooral die eerste wordt naar voren geschoven als topfavoriet, al houdt hij de favorietenrol liever af. “Ik ga er niet van uit dat ik ga winnen, maar werk wel al aan de toekomst. Zo zou ik graag deelnemen aan Eurosong.”

Wannes Lacroix leek wel voorbestemd voor deze finale. De jonge Bocholtenaar schitterde al in de Studio 100-reeks De Avonturen van Lolly Lobroek en de musical 14-18. Daarnaast studeert hij ‘Woordkunst Drama’ aan de Kunsthumaniora in Hasselt en droomt hij hardop van een leven in de showbizz. Tijdens de Blind Auditions waarin hij ‘Locked Out Of Heaven’ van Bruno Mars zong, moest hij tot de allerlaatste seconde wachten tot zijn toekomstige coach Koen Wauters afdrukte. “Ik had niet door je een jongen was”, reageerde Alex Callier. Wannes antwoordde met de glimlach en behield zijn smile doorheen het hele traject.

Aan de zijde van Duncan Laurence

Onderweg richting finale maakte Wannes onder meer indruk met ‘Drunk in Love’, een nummer van zijn grote heldin Beyoncé. Dergelijke sterren leken toen nog ver weg voor Wannes, maar kijk, inmiddels volgde al een optreden met zijn coach. Vanavond wordt hij op het podium afgelost door Duncan Laurence, die afgelopen weekend het Eurovisiesongfestival won. Hij komt zelf uit het circuit van de Nederlandse The Voice. “Dat vind ik echt bijzonder”, zegt Wannes. “Ik ga hem toch proberen vragen hoe je kan focussen op Eurosong en welk traject je dan moet afleggen.” Ook Ava Max, bekend van de superhit ‘Sweet But Psycho’, staat straks op het podium.

Zenuwachtig laat Wannes zich niet maken. “Dat zal in de loop van de vrijdag wel komen, maar ik denk wel dat ik goed zal slapen. Ik beschouw me zelf trouwens niet als topfavoriet en denk dat Ibe gaat winnen. Limburgers onder mekaar hè”, knipoogt hij. Zelf zal hij aftrappen met ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper “omdat het nummer bij mij past”. Als Wannes verder gaat in de finale, volgen ook ‘Man In The Mirror’ van Michael Jackson en ‘What About Us’ van Pink, dat hij al eerder in de liveshows zong.

Paparazzi in de tuin

Het showbizzbeest liet al ontglippen dat hij niet ‘neen’ zegt tegen paparazzi die bij hem in de tuin komen liggen. “Dat is het teken dat je het gemaakt hebt”, legt hij uit. “Zover ben ik nog niet, maar op straat moet ik wel al eens mee op een selfie staan. Ik probeer altijd tijd te maken voor fans. Er zijn ook al een paar mensen uit de muziekwereld die contact hebben opgenomen, dus ik kijk wel positief naar de toekomst. Negatieve ervaringen? Soms krijg ik wel eens een vervelende opmerking maar ach, dat zijn lege mensen. Toen ik ervoor uit kwam dat ik op mannen val, werd daar ook heel goed op gereageerd.”

De uitzending begint vrijdagavond om 20.40 uur op VTM. Genkenaar Ibe koos als openingsnummer voor ‘Way Down We Go’ van Kaleo en zingt vervolgens mogelijk ook nog ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi en ‘Tenerife Sea’ van Ed Sheeran. Naast de twee Limburgers staan ook Bram (22) uit Zele en Fee (24) uit Gent in de finale.