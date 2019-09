Stoelendans in horecawereld: De Marmiet wordt Sarriette Birger Vandael

03 september 2019

11u55 0 Bocholt In de Limburgse horecawereld vindt binnenkort een kleine stoelendans plaats. In Bocholt stoppen Luc Van Erum en zijn partner Marleen na 22 jaar met De Marmiet. Deze hoog aangeschreven zaak wordt overgenomen door Bina Snoekx en Pieter Caubergs, die al twee jaar het Aldeneikerhof in Maaseik runnen. ‘Sarriette’ wordt de nieuwe naam van de zaak in Bocholt. “We gaan er ons eigen restaurant van maken”, kondigt Bina alvast aan.

Alsof het zo moest zijn, trok onze krant in juni nog naar De Marmiet in het kader van een restaurantrecensie. Het gezellige restaurant in de schaduw van de Bocholtse kerk mag zich met een score van 13,5/20 in Gault&Millau tot de beteren van de regio rekenen en maakte die reputatie toen waar. Met vier en een halve ster waren we dan ook erg lovend. Wie er nog wil gaan eten, moet echter snel zijn. Luc en Marleen bevestigen immers dat ze in november na 22 jaar kiezen voor een nieuwe uitdaging. Nog tot en met 19 oktober is er naast de gewone menukaart een speciaal ‘finale menu’ opgesteld. Voor 65 euro kan je er onder meer genieten van een kreeftensoep, Sint-jacobsvruchten en iberico ham.

Verder zonder hotel

Ook het Aldeneikerhof aan de Hamontweg in Maaseik is dus bezig aan haar laatste weken. De uitbaters hebben hun uitbatingscontract stopgezet en momenteel wordt er gezocht naar mogelijke overnemers. “Zowel de afstand, de combinatie met het hotel en de uitdaging hebben ervoor gezorgd dat we deze keuze maken”, vertelt Bina. “We willen ons 100% kunnen toeleggen op het restaurant en we zijn er zeker van dat het pand van de Marmiet hier perfect voor is.”

Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van het plekje in Maaseik onder de klokkentoren eruit ziet. “We blijven nog tot 12 oktober open, op 1 november zullen we dan van start gaan in Bocholt”, vertelt Bina. “Nu we geen kamers meer moeten uitbaten, kunnen we ons meer focussen op de menukaart, die dan ook uitgebreider zal zijn dan in Maaseik. We willen ook streekgebonden werken. Bovendien gaan we ook de kans hebben om onze kruidentuin verder uit te breiden om op deze manier nóg meer onze gasten in de watten te leggen.”

‘Bonenkruid’

Ondanks de goede reputatie van De Marmiet gaan Bina en Pieter niet verder met deze naam. “We vinden dat na een verandering na 22 jaar ook de naam wel mag gewijzigd worden”, laten ze verstaan. “Sarriette’ betekent in het Nederlands ‘bonenkruid’. Een verwijzing naar wat we in de keuken willen brengen.” Qua interieur zullen enkele elementen herkenbaar zijn, al wil men bij Sarriette toch vooral haar eigen stempel drukken.

Net als bij De Marmiet heeft ook het Aldeneikerhof haar eigen ‘afscheidsmenu’, dat de naam van de toekomstige zaak krijgt. Voor 65 euro krijg je onder meer coquilles met bloemkool & kokos voorgeschoteld. Dat is het allereerste gerecht dat hier geserveerd werd.