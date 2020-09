Schepen, wereldreiziger en muziekliefhebber Leo (65) sterft bij motorongeval in Ardennen: “Papa kon uren vertellen over al zijn verre reizen”

Bocholt

Het afgelopen weekend overleed de Bocholtse schepen Leo Cardinaels (65) tijdens een motoruitstap met zijn vrienden in de provincie Luxemburg. Het nieuws leidde tot grote geslagenheid binnen de hele gemeenschap. Leo was sinds januari 2019 schepen, maar hij was ook en vooral wereldreiziger, muziekliefhebber en liefhebber van sterren en planeten. Samen met zijn vier zonen schetsen wij zijn kleurrijk levensverhaal.