Exclusief voor abonnees Ronny Van Gompel (Bocholt) niet tevreden over heenronde: “Kijken uit naar meer en beter” Luc Dujourie

03 januari 2020

21u19 0 Bocholt Knallende kurken, feestgedruis alom maar als nuchtere voorman bij Bocholt VV keek sportief manager Ronny Van Gompel de voorbije dagen eens goed achterom. De conclusies? Niet gek, kan echter een stuk beter en zondag komt Spouwen-Mopertingen over de vloer.

Tevreden, maar eigenlijk niet tevreden. Aldus de conclusie in het eindrapport van Ronny Van Gompel. Gelukkig geeft de sportief manager ook tekst en uitleg. “Positief is zeker de mooie evolutie van enkele jeugdige talenten. Daar staan we als Bocholt VV ook voor. Ook die tweede plaats is op zich best aardig, maar als je het aantal punten bekijkt hadden dat er een stuk of vijf meer moeten zijn. De opdracht was afgelopen zomer duidelijk. De voorbije seizoenen hadden ons geleerd dat Bocholt over een te beperkte spelerskern beschikte om grote ambities te koesteren. Vandaar een kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw die ons een spelerskern opleverde die mag gezien worden op dit niveau. Massa’s ervaring, straffe voetballers en - al bleek dit nog niet - stevige concurrentie op heel wat posities. We stellen echter vast dat we thuis dan wel goed scoorden, maar buitenshuis was het niet goed genoeg (8 op 27 uit, 21 op 21 thuis, red.). We kunnen er niet omheen dat verschillende jongens het verwachte niveau niet hebben gehaald en dat hebben we hen ook gezegd. Ik hoef jou en hen ook niet te vertellen dat ik rondkijk voor eventuele versterkingen. De reactie is dus aan onze spelers. We verwachten meer en beter in het nieuwe jaar. Droomden we in augustus van een plekje in de top vijf, nu moet een medaille toch mogelijk zijn. En wie weet, nog iets mooiers.”

Fijn. Zondag is het echter alweer zo ver. Bij Bocholt hebben ze dus niet getreuzeld.

“Het is al vaker gebleken dat januari een cruciale fase in zo’n seizoen blijkt te zijn. Er is de voorbije dagen pittig getraind en da’s ook nodig. Anders dan sommigen vermoeden is Spouwen-Mopertingen echt wel een taaie brok. We gingen ginder al op speeldag twee de boot in en ik weet zeker dat hun trainer ze tegen zondag op scherp zal hebben gezet. We kunnen dus maar beter goed bij de les zijn.”