Restaurantrecensie: De Marmiet Birger Vandael

18 juni 2019

12u19 1 Bocholt De Marmiet in Bocholt draait al ruim twintig jaar mee in de gastronomische wereld. Het gezellige restaurant in de schaduw van de Bocholtse kerk mag zich met een score van 13,5/20 in Gault&Millau tot de beteren van de regio rekenen. Chef-kok Luc Van Erum en zijn echtgenote Marleen stonden ook bij ons bezoek garant voor een gezellig diner in een rustgevend kader.

Zelf spreekt De Marmiet van een klassieke Belgisch-Franse keuken gecombineerd met een frisse toets en verse seizoensgebonden producten. Van 3 mei tot 23 juni kan je bovendien opteren voor een speciaal kreeftenmenu, wat toch de veelzijdigheid van De Marmiet bevestigt. Een lange toog kleurt het interieur van de zaak, waar men kiest voor een sobere invulling. Ook de indrukwekkende kast met geestrijke dranken valt op. Verleidelijk, maar openen met een glaasje cava is voor ons ook niet verkeerd.

Zondagsmenu

We kiezen voor het zondagsmenu waarin alles zit inbegrepen: een aperitief, het menu, wijnen en koffie. Vaak worden de eerste hapjes samen op tafel gezet, bij De Marmiet kiest men ervoor om deze snel achter elkaar met een woordje uitleg te serveren. Zeker een leuke aanpak. Meteen vallen de lekkere sausje op. Een keertje met kroepoek, dan weer bij garnaaltjes. Telkens zonder overdreven ‘tralala’ op tafel gezet, dat hebben de hapjes ook niet nodig om te smaken.

Lekkere sauzen

De gebakken zeebarbeel als voorgerecht bevalt ons uitermate door een opvallend specifieke smaak. De groene kool en truffelsaus zijn bovendien uitstekende aanvullingen. Het is dat soort saus waar je met een lepel nog eens door gaat als het stukje zeebarbeel al op is. Dan weet je dat het in orde is. Ook bij het hoofdgerecht, borst van parelhoender met lentegroentjes, is de dragonsaus een heerlijke keuze. Het krokante korstje van de parelhoender is overigens bijzonder smakelijk en geeft de hoofdgang juist dat beetje extra.

In het nagerecht staan aardbeien centraal. Ze worden aangevuld met een praline van aardbei met witte-chocolade, een marshmallow en een ijspraline munt waarvan de smaak bijzonder specifiek is. De Smirnoffroom doet wat ook de sausjes in de vorige gangen deden. De drie gangen zijn bijgevolg bijzonder gelijkwaardig en elk afzonderlijk ook zeer lekker. Afsluiten doen we met een koffie met zoetigheden. Geen overdreven smaakbommen meer, de toon is eerder al gezet.

Puur qua eten was het bezoek aan de Marmiet al geslaagd, toch vermelden we graag ook nog de vriendelijkheid van Marleen in de zaal. Erg attent met het water en zeer vrij in de interpretatie van de drankenformule. In totaal betalen we voor het zondagmenu met alles erop en eraan 65 euro per persoon. Een opvallend lage prijs, zeker als we de hoge kwaliteit in achting nemen. Dat maakt dus dat we De Marmiet graag onderstrepen als aanrader in de streek.

Adres: Dorpsstraat 41, 3950 Bocholt

Openingsuren: Donderdag tot zondag van 11.30 uur tot 14.30 uur en 18.00 uur tot 21.30 uur. Maandag tot woensdag gesloten.

Prijzen: Tussen 65 en 121 euro inclusief wijnen.