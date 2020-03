Pionier Sezoensrally Jeff ‘Moustache’ Steensels (76) overlijdt aan coronavirus Birger Vandael

27 maart 2020

18u54 33 Bocholt Jeff ‘Moustache’ Steensels uit Bocholt is niet meer. Eén van de pioniers van Racing Team Moustache, alsook bestuurslid van Bocholt VV heeft vrijdagmiddag het leven gelaten in het Mariaziekenhuis van Overpelt nadat hij besmet raakte met het coronavirus. “ Het bericht in verband met de annulatie van de 44ste Sezoensrally valt in het niets met dit nieuws”, klinkt het bij Sezoensrally. Jeff werd 76 jaar.

Jeff werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis. “Die hoestbuien waar hij al een tijdje mee rondliep, bleken toch niet zo onschuldig”, klinkt het in een officieel statement van de autorally in Bocholt. “Naast een dubbele longontsteking testte hij ook positief op corona, iets wat gezien zijn leeftijd een serieus probleem zou worden. Sinds woensdagochtend werd hij in kunstmatige coma gebracht en ging het voornamelijk bergaf met Jeff. Vandaag vrijdag 27 maart 2020 is ‘de oppersnor’ verdwenen uit de club, die verweesd achter blijft...”

Vanuit Café ‘De Moustache’

In 1974 stond Jeff aan de wieg van Racing Team Moustache. Samen met François Meuris en Mathieu Baens werd besloten een club op te richten. Bij het veertig jarig jubileum deed Jeff zijn verhaal. “Ik had mijn café in Bocholt, de Moustache. Mathieu Baens reed rally en François Meuris was zijn vaste mecanicien. Ze waren vaste klanten in het café en ze vroegen natuurlijk sponsoring. Op een dag hadden we het idee om zelf eens een rally te organiseren. In 1975 hebben we de club RT Moustache opgericht en op 8 en 9 mei 1976 organiseerden we onze eerste Nacht van Noord-Limburg op provinciaal niveau.”

Internationaal niveau

“Na 10 jaar op provinciaal vlak organiseren, werd er onder impuls van Jeff overgestapt naar het nationale en nadien internationale niveau. Sinds de hervorming van het Belgisch rallykampioenschap staat de Sezoensrally trouw op die kalender als veruit de gezelligste wedstrijd van het land”, schrijft de organisatie.

Hij zorgde voor de olie die alles gesmeerd liet lopen, ook als het soms moeilijk liep in de club Organisatie Sezoensrally

De organiserende club is nu zijn voorzitter kwijt. “Hij zorgde voor de olie die alles gesmeerd liet lopen, ook als het soms moeilijk liep in de club. Met zijn boekje vol contactpersonen wist Jeff veel te regelen voor alles wat met zijn Sezoensrally te maken had. Racing Team Moustache zal moeilijke tijden tegemoetgaan nu het boegbeeld verdwenen is. De club wenst familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit groot verlies.”

Inmiddels kwamen er reeds steunbetuigingen vanwege onder meer de Rally van het Haspengouw en tal van figuren uit de autosport. Afgelopen woensdag nog werd bekendgemaakt dat de 44ste editie van de Sezoensrally (normaal op 16 mei) wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

Snel achteruit

Ook Bocholt VV is in rouw: “Eens besmet geraakt met het vervloekte virus, is het met Jeff de laatste dagen erg snel achteruitgegaan. Het was een strijd die hij niet kon winnen. Sinds twintig jaar was hij bestuurslid van Bocholt VV, en als gewezen horecabaas had hij ontelbare contacten. Onnodig te zeggen dat het wegvallen van Jeff in onze club een serieuze krater slaat. Als dragende kracht, maar vooral als mens. Onze gedachten gaan uit naar de familie Steensels, naar zijn zoon Peter en zeker ook naar Thilly, Jeffs echtgenote en eveneens trouwe medewerkster van onze club.”

“Iedereen kende Jeff”

Ook burgemeester Stijn Van Baelen (VIA) deelde zijn medeleven. “Jeff was een stuwende kracht voor heel onze Bocholter gemeenschap. Hij betekende zo veel voor ons Bocholt. Iedereen kende Jeff en Jeff kende iedereen. Zijn engagement voor zijn Bocholt VV, zijn Sezoensrally en andere talrijke verenigingen was tomeloos. Hij was altijd voorkomend en had een vriendelijk woord over voor iedereen. Een echte gentleman met een hart voor alles wat leefde in Bocholt!”

