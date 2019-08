Pastoor Scheltinga krijgt straat naar hem genoemd BVDH

21 augustus 2019

Bocholt zal weldra twee nieuwe straten krijgen met de namen ‘Kerkenveld’ en ‘Pastoor Scheltingastraat’. Het betreft de twee straten aan de verkaveling bij het binnengebied Reppelerweg–Bergerheidestraat, waar in totaal 28 bouwloten komen. De aannemer is hier inmiddels gestart met de aanleg van de wegenis en voor twee straten is een nieuwe naam nodig omdat ze niet logisch aangesloten kunnen worden op bestaande straten. De gemeenteraad kende al in haar zitting van 27 juni de twee straatnamen principieel toe. In de zomer liep een openbaar onderzoek, maar dat leverde geen bezwaarschriften op. De cultuurraad gaf in haar zitting van 26 juni eveneens reeds een positief advies. De definitieve goedkeuring van de gemeenteraad is dus enkel nog een formaliteit. Op die manier wordt pastoor Scheltinga, die jarenlang in Reppel actief was, op mooie wijze geëerd. Hij overleed op 13 juli 2011 op 83-jarige leeftijd.

