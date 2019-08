Nieuwe spits Bocholt VV scoort ook naast het veld met Temptation-verleidster Zwanetta BVDH

08 augustus 2019

17u46 0 Bocholt Bocholt VV heeft er met de centrumspits Irvingly van Eijma een opvallende speler bij. De flamboyante Nederlander met Curaçaose roots scoort immers ook naast het veld. Hij is de partner van Temptation-verleidster Zwanetta Fox.

Zwanetta (22) was één van de verleidsters in het voorlaatste seizoen van Temptation Island. Door haar deelname is ze uitgegroeid tot een bekend figuur in de showbizzwereld. Op het sociale mediakanaal Instagram volgen 147.000 mensen haar verrichtingen. Dat zijn er zo’n zes keer meer dan pakweg Gouden Schoen Hans Vanaken. Een collega van Irvingly van Eijma (25), die sinds deze zomer voor Bocholt uitkomt. In het verleden speelde hij onder meer voor Barendrecht, Kozakken Boy en RKC Waalwijk.

Twee doelpunten in de beker

Of het door de liefde komt, is niet zeker, maar van Eijma is in elk geval goed begonnen aan zijn carrière in België. Zo scoorde hij het afgelopen weekend twee keer in het bekerduel tegen eersteprovincialer Villers-la-Ville.