New Yorkse band headliner op Rock Loezen MMM

06 november 2019

18u47 1 Bocholt Dit weekend is het Rock Loezen in Bocholt. De organisatie haalt zwaar materiaal boven en kon The Liza Colby Sound strikken, een Amerikaanse act uit New York.

Vrijdag al speelt de Amerikaanse als headliner op het festival. De vrouw met héél wat pit in haar lijf is gekend als de zangeres van Brass Against, een blazersformatie die covers brengt van politieke rapnummers doorheen de jaren. De groep stond afgelopen jaar nog op Pukkelpop.

Haar soloproject is nu vrijdag in Bocholt te bewonderen. Common Strangers uit Lommel en Beaten By Hippies zullen haar vooraf gaan. Kaarten kosten 7,5 euro.

Meer info via www.rockloezen.be