Moeder (38) kritiek, dochter (14) zwaargewond na frontale klap Toon Royackers

08 oktober 2019

15u57 0 Bocholt Op de Kaulillerweg in Kaulille bij Bocholt is dinsdagmorgen een 38-jarige moeder levensgevaarlijk gewond geraakt na een frontale botsing. Het ongeval gebeurde kort voor 10 uur, net ter hoogte van het kruispunt met de Elsakker. Eén van de bestuurders haalde daarbij een inhaalmanoeuvre uit. Bij de zware klap raakte nog eens twee andere auto’s betrokken.

Volgens getuigen was een bestuurder ter hoogte van het kruispunt met een erg gevaarlijk inhaalmanoeuvre bezig. Plots dook daar een auto op, die in de richting van Bocholt reed. Geen van beide bestuurders kon een frontale botsing nog vermijden. De klap was zo hevig dat één auto in het struikgewas werd geslingerd. Hulpdiensten snelden dinsdagmorgen massaal ter plaatse. De Kaulillerweg ter hoogte van het centrum werd ook meteen afgesloten voor alle verkeer.

Brandweerzone Noord Limburg moest beide bestuurders uit de verhakkelde voertuigen bevrijden. De 38-jarige moeder uit Bocholt werd uiteindelijk in kritieke toestand en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Haar 14-jarige dochter was zwaargewond. Ook de de 28-jarige bestuurder uit Peer uit het andere voertuig bleek zwaargewond. De bestuurders van de twee andere auto’s die bij het ongeval betrokken raakten, bleven gelukkig ongedeerd.

Op vraag van het Parket Limburg kwam dinsdagochtend een verkeersdeskundige ter plaatse, om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarvoor werd ook een drone ingezet. Kort na de middag kon de politie de omgeving opnieuw vrijgeven, en kon het verkeer tussen Bocholt en Kaulille opnieuw door.