Miljoenenfraude met rode mazout: vijftien arrestaties in Limburg, Antwerpen en Charleroi Marco Mariotti

23 mei 2019

12u04 1 Bocholt De federale gerechtelijke politie heeft een bende opgerold die zich bezighield met het ontkleuren van rode mazout. Op twee plaatsen in ons land werden ontkleuringsinstallaties ontdekt. Het gaat om grootschalige miljoenenfraude. De kopstukken zijn niet aan hun proefstuk toe.

Minstens twaalf personen werden woensdagavond al opgepakt bij twintig huiszoekingen. Intussen zou dat aantal al zijn opgelopen. De bende wordt verdacht van fraude met rode mazout. Dat gebeurde via installaties in het Limburgse Bocholt, Balen in Antwerpen en Charleroi. Ook in Nederland werden arrestaties verricht.

De bende ontbleekte grote hoeveelheden mazout. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar het gaat om vele miljoenen euro’s winst. De leden worden ook verdacht van btw-fraude en valsheid in geschrifte.

De dadergroep is niet aan haar proefstuk toe. In 2014 en ook in 2017 werden dezelfde organisatie na onderzoek vervolgd en veroordeeld. Een van de kopstukken, S.M. uit Genk, houdt zich sedertdien schuil, vermoedelijk in Turkije.

De gearresteerde verdachten worden vandaag en morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De uitlevering van S.M. zal worden gevraagd.