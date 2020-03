Man (25) die mogelijk asielzoekster doodreed, blijft aangehouden MMM

06 maart 2020

18u43 0 Bocholt De 25-jarige Somaliër uit Bocholt die in de cel belandde voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Somalische asielzoekster in Heusden-Zolder blijft aangehouden. Dat bevestigde de raadkamer.

Zaterdag 22 februari kort voor middernacht werd op de Kapelstraat aan het opvangcentrum De Bark het levenloze lichaam van een 21-jarige vrouw aangetroffen. Aanvankelijk werd gedacht aan een ongeval met vluchtmisdrijf, maar verder onderzoek wierp een ander licht op de zaak.

De verdachte was eerst als getuige gehoord, maar gaandeweg het onderzoek werd hij gearresteerd. Hij en het slachtoffer kenden elkaar. Blijkbaar was er tussen beiden een conflict dat die zaterdagavond geëscaleerd was. Het parket vatte vervolgens een onderzoeksrechter voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Woensdag 26 februari werd de twintiger uit Bocholt aangehouden.

Na het bekijken van camerabeelden en uit de vaststellingen van het forensisch team na de autopsie is gebleken dat er opzet in het spel was. Het parket van Limburg kon niets kwijt over het motief of de omstandigheden van de feiten.