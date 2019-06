Koppel uit Bocholt riskeert twee jaar cel voor cannabisplantage DSS

06 juni 2019

19u39 0 Bocholt Een koppel uit Bocholt riskeert een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage.

Ook de broer van de vrouw was betrokken bij de plantage. Voor hem vroeg de procureur een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 8.000 euro. De onderzoekers berekenden dat de drie beklaagden maar liefst 167.529 euro verdienden. In een woning op de Steenweg naar Kleine Brogel vond de politie een deels ontmantelde plantage van 504 potten, een hoop meststoffen en nieuwe potgrond. Achter een zetel vonden de speurders een handtas van de vrouw waarin verschillende betalingsbewijzen zaten voor de huur van de twee woningen. Bij een nieuwe huiszoeking in de woning van het koppel werden, net als in de plantage, ook dezelfde meststoffen en zwarte folie teruggevonden. Op de beide locaties werden DNA-sporen aangetroffen van de drie beklaagden. Ook werd 67 gram cannabis gevonden in de woning van het koppel.

Drie oogsten

Het koppel ontkende echter voor de rechter dat ze betrokken zijn bij de plantage in de aanpalende woning. “Wij zijn enkele weken op vakantie geweest in Polen en hadden aan de broer gevraagd of hij het vuilnis wilde weggooien. Hij heeft dat meegenomen naar zijn huis en heeft materiaal van ons gebruikt in de plantage”, zo verklaarde het koppel voor de rechter. “Dat is wat de politie gevonden heeft.” Het OM berekende dat er minstens drie oogsten moeten geweest zijn en dat de drie beklaagden daar 167.529 euro mee verdiend hebben. Fluvius berekende dat er voor de plantage 29.000 euro aan elektriciteit werd gestolen. Vonnis op 27 juni.